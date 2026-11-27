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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado que el videoarbitraje (VAR) se aplicará en todos los partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África y de la Copa Confederación de la temporada 2026-2027.

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La Confederación Africana de Fútbol confirmó la noticia en un comunicado publicado en su página web oficial.

Se trata de la primera vez que el VAR se utiliza en la fase de grupos de las competiciones africanas de clubes, ya que hasta ahora su uso se limitaba a las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones de África y de la Copa Confederación Africana.

Con el inicio de la fase de grupos de la Copa Confederación Africana, este viernes 27 de noviembre de 2026, la tecnología ofrecerá un apoyo adicional a los árbitros de los partidos y contribuirá de forma notable a elevar el nivel de la dirección de los encuentros y del arbitraje, con el objetivo de situarlo entre los mejores del mundo.

«Bajo el liderazgo de Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF ha dado prioridad a la inversión en infraestructuras futbolísticas, tecnología y desarrollo del arbitraje, así como a elevar las competiciones a niveles profesionales», señaló la CAF en su comunicado.

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«La aplicación de esta tecnología ha sido posible gracias al programa de la Academia VAR de la Confederación Africana de Fútbol, que ha proporcionado la tecnología necesaria, además de formar y capacitar a árbitros de vídeo cualificados en las seis federaciones zonales de la CAF», añadió.

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«Asimismo, los cursos de formación especializados en VAR, organizados a nivel de las federaciones zonales y del continente africano, contribuyen a ampliar la base de árbitros cualificados y con experiencia en este ámbito», prosiguió.

Esta ampliación en la preparación de árbitros altamente cualificados busca reforzar la coherencia de las decisiones arbitrales y consolidar la confianza en el arbitraje africano y en el fútbol africano.

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La Confederación Africana de Fútbol ya había ampliado de manera progresiva el uso del VAR en sus principales competiciones, entre ellas la Copa Africana de Naciones, la Copa Africana de Naciones Femenina y las competiciones africanas de clubes.

Un gran avance

En los últimos años, el arbitraje africano ha sido objeto de un número creciente de iniciativas por parte de la CAF, dentro de un plan destinado a mejorar la competencia de los árbitros, ampliar la base de colegiados capacitados para dirigir grandes partidos y reducir los errores que influyen en los resultados de las competiciones continentales.

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En este contexto, la CAF puso en marcha en agosto de 2024 un programa especializado denominado Academia VAR, dirigido a sus 54 federaciones nacionales miembro, con el objetivo de formar a una nueva generación de árbitros capaces de manejar la tecnología moderna en competiciones nacionales e internacionales.

El programa se propuso llegar a 180 árbitros mediante talleres de formación repartidos entre las federaciones zonales. La iniciativa abarcó las regiones de África Occidental y Central, el sur, el norte y el este del continente, para garantizar que los programas de capacitación llegaran a más colegiados y que la experiencia no quedara limitada a un grupo reducido de árbitros.

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Raul Chipenda, director de desarrollo técnico de la CAF, afirmó que el desarrollo del arbitraje exige aumentar el número de árbitros con experiencia en el uso de la tecnología, en lugar de depender de un pequeño grupo de expertos, e insistió en la importancia de que el continente cuente con una amplia base de profesionales capaces de competir al máximo nivel.

En octubre de 2026, la Confederación Africana celebró su congreso estratégico en Cabo Verde, con la participación de responsables técnicos y expertos en desarrollo del fútbol, para debatir las vías de impulsar el juego en las federaciones miembro. En las reuniones también se subrayó la importancia de mejorar la gestión de las competiciones y de desarrollar sus aspectos técnicos y organizativos.