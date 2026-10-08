La Roshn Saudi League tiene una cita con un entrenador mundialista, el marroquí Jamal Sellami, exseleccionador de Jordania, quien se ha convertido oficialmente en el nuevo técnico del club Al-Fateh.

El club Al-Fateh anunció este jueves la contratación de Jamal Sellami para dirigir al equipo durante el próximo periodo, en sustitución del entrenador Khalid Al-Atwi, que fue destituido oficialmente de su cargo.

El club saudí no reveló los detalles del contrato con el técnico marroquí, aunque informaciones periodísticas previas confirmaron que dirigirá al equipo hasta el final de la presente temporada.

El anuncio oficial por parte del Al-Fateh sobre la destitución de Khalid Al-Atwi y el nombramiento de Jamal Sellami llegó tras obtener la aprobación del control financiero de la Liga Roshn Saudí.

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Sellami comenzará su misión con un enfrentamiento complicado, ya que su equipo recibirá al Al-Ahli mañana viernes en el estadio Midan Tamweel Al-Oula de Al-Ahsa, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Fateh atraviesa grandes dificultades durante la actual temporada de la Roshn Saudi League, ya que ocupa el decimoquinto puesto en la tabla de clasificación con 3 puntos, cosechados en 3 empates y 4 derrotas, sin haber logrado ninguna victoria hasta el momento.

Cabe recordar que Sellami cuenta con una dilatada trayectoria como entrenador, cuyo mayor logro fue dirigir a la selección de Jordania hacia la clasificación directa para la fase final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, por primera vez en su historia.