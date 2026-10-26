Oficial: Harry Kane se corona con el Balón de Oro 2026

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich, se coronó con el premio del Balón de Oro de 2026, durante la gala celebrada este lunes en la capital británica, Londres, tras una temporada excepcional en la que brilló tanto a nivel goleador como colectivo.

La coronación del capitán de la selección de Inglaterra llegó por primera vez en su carrera, después de contribuir a una exitosa temporada del Bayern Munich, en la que conquistó los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, para así hacerse con el premio superando a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal.

Kane ofreció unas cifras ofensivas asombrosas durante la temporada 2025-2026, después de marcar 61 goles y dar 7 asistencias en 51 partidos con el Bayern Munich, para coronarse con el premio gracias a su voracidad goleadora y a su continuidad para batir las redes.

Con la selección de Inglaterra, Kane marcó 6 goles y dio una asistencia decisiva en 7 partidos del Mundial de 2026, confirmando su capacidad para liderar la delantera de la selección de su país, y terminó el torneo entre los máximos goleadores, después de contribuir con sus goles al recorrido de Inglaterra en el Mundial, que finalizó con la conquista del tercer puesto.

A nivel de toda la temporada, Harry Kane disputó 65 partidos con el Bayern Munich y la selección de Inglaterra, en los que marcó 73 goles, dio 8 asistencias decisivas y ganó tres títulos con el conjunto bávaro.

Esta coronación otorga a Kane un reconocimiento excepcional por su destacada temporada, después de combinar sólidas cifras individuales con títulos colectivos con el Bayern Munich, confirmando su estatus entre los mejores delanteros del mundo.

De este modo, Harry Kane se convierte en el primer inglés en coronarse con este prestigioso premio desde el año 2001, cuando lo ganó Michael Owen, exdelantero del Liverpool y del Real Madrid, y el quinto en términos generales, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) y Kevin Keegan (1978 y 1979).

Cabe señalar que Harry Kane también ganó en la misma gala el premio Gerd Müller al mejor goleador de 2026.