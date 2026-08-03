El Zamalek bajó el telón a una de las trayectorias más destacadas de sus fichajes extranjeros en los últimos años, después de anunciar oficialmente la rescisión de su contrato con el delantero tunecino Seifeddine Jaziri de mutuo acuerdo, tras alcanzar un pacto amistoso que puso fin a todos los compromisos contractuales entre ambas partes. Así, el jugador abandona el club tras una etapa repleta de entrega y logros que lo situó en un lugar especial dentro de la historia de la entidad y de su afición.

La junta directiva del Zamalek, presidida por Hussein Labib, anunció que había alcanzado un acuerdo con el tunecino Seifeddine Jaziri, delantero del primer equipo de fútbol, para poner fin al contrato entre ambas partes de mutuo acuerdo y de forma amistosa, tras completar todos los arreglos relativos al contrato, en un ambiente marcado por el entendimiento y el respeto mutuo.

El club subrayó que la rescisión de la relación contractual se produjo de una manera civilizada que refleja el respeto mutuo entre ambas partes, en consonancia con lo que ofreció el jugador durante todo su tiempo en las filas del equipo.

La junta directiva del Zamalek, en nombre de la afición del club, expresó su más sincero agradecimiento y reconocimiento a Seifeddine Jaziri, en valoración de lo que aportó con la camiseta del equipo durante los últimos años, destacando que fue un modelo de futbolista profesional, comprometido y leal, que cumplió con su deber con toda seriedad y entrega dentro y fuera del terreno de juego.

Asimismo, el club le deseó éxito y suerte en su próxima etapa, y que continúe brillando en su carrera futbolística, subrayando que lo que ofreció seguirá siendo objeto de reconocimiento por parte de todos los hijos del club.

La junta directiva del Zamalek recalcó su aprecio por la elegante manera en que se llevó a cabo la rescisión del contrato, que se realizó con la presencia del agente del jugador, Hazem Fettouh, señalando que ese paso reflejó el grado de profesionalidad de Jaziri y su lealtad al club, así como su empeño en concluir todos los trámites de forma amistosa, preservando los derechos de todas las partes.

El club afirmó que el delantero tunecino seguirá siendo uno de los hijos del Zamalek, y continuará siendo objeto del respeto y el aprecio de su afición, tras dejar una huella clara en el equipo y ofrecer un ejemplo honroso de futbolista profesional.

Seifeddine Jaziri es uno de los delanteros extranjeros más destacados que han vestido la camiseta del Zamalek, tras lograr encabezar la lista de máximos goleadores extranjeros en la historia del club, un logro que refleja la magnitud de su entrega y de sus notables números durante su etapa con el equipo.

Jaziri abandona el Zamalek después de inscribir su nombre con letras de oro en los registros del club, cerrando una trayectoria plagada de éxitos y dejando un legado goleador que permanecerá presente en la memoria de la afición del club.