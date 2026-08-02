El Wydad ha cerrado un nuevo capítulo de sus fichajes veraniegos al anunciar la recuperación de una de sus figuras más destacadas del pasado, el marroquí Yahya Attiat-Allah, quien regresa al equipo tras una trayectoria profesional en la que vivió varias experiencias, la más notable con el Al-Ahly egipcio, en un movimiento que busca reforzar las filas del conjunto antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

El Wydad Athletic Club anunció, la noche del domingo, la contratación oficial del internacional marroquí Yahya Attiat-Allah, dentro de sus preparativos para la temporada deportiva 2026-2027.

El club confirmó, a través de un comunicado oficial, que el jugador firmó un contrato por una temporada, en el marco de la política de la dirección orientada a reforzar el equipo con elementos que poseen experiencia técnica y física, lo que contribuye a potenciar la competitividad del Wydad durante la próxima temporada.

El Wydad confía en la gran experiencia que posee Attiat-Allah para reforzar la posición de lateral izquierdo, aprovechando los éxitos que logró con la camiseta del equipo en su etapa anterior, además de las destacadas actuaciones que ofreció con la selección de Marruecos en distintas competiciones.

La dirección del club espera que el jugador constituya una fuerte incorporación para el equipo, dado su gran conocimiento del ambiente del Wydad y su experiencia en las competiciones locales y continentales.

Yahya Attiat-Allah había abandonado el Wydad para vivir una experiencia profesional con el club ruso Sochi, antes de pasar posteriormente al Al-Ahly egipcio, donde vivió una nueva experiencia en su carrera futbolística, para decidir después regresar al club que fue testigo de las etapas más brillantes de su rendimiento y del surgimiento de su estrellato.

El regreso de Attiat-Allah se enmarca en la política del Wydad orientada a recuperar a varios jugadores que ya vistieron la camiseta del equipo, después de que el club anunciara durante el actual periodo de transferencias la contratación de Yahya Jabrane y Ayman El Hassouni, en el marco de un plan que busca construir un equipo capaz de competir con fuerza durante la próxima temporada.