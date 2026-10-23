Oficial: el Wydad anuncia a su nuevo entrenador

El club marroquí Wydad anunció este viernes el nombramiento del tunecino Nasreddine Nabi como entrenador del equipo durante la presente temporada.

El Wydad señaló, en un comunicado en su cuenta oficial de la red "Facebook": "El club anuncia el nombramiento del técnico tunecino Nasreddine Nabi como entrenador del primer equipo, hasta el final de la actual temporada deportiva".

Y añadió: "Este nombramiento refleja la orientación del club hacia el aprovechamiento de la experiencia del técnico Nasreddine Nabi y de su competencia como entrenador, para dirigir al primer equipo durante la próxima etapa. Y el trabajo para desarrollar su rendimiento y reforzar su presencia competitiva en las diferentes competiciones".

Y concluyó: "Al tiempo que el club Wydad Athletic da la bienvenida a su entrenador Nasreddine Nabi, le desea todo el acierto y el éxito en sus funciones, así como contribuir a lograr los objetivos trazados y responder a las aspiraciones de la afición wydadista".

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El Wydad ocupa el noveno puesto en la tabla de clasificación de la liga marroquí con 5 puntos tras disputarse 4 jornadas.