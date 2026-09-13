El Valencia destituyó a su entrenador Carlos Corberán y al director ejecutivo de fútbol Ron Gourlay, en una decisión que representa un giro radical en la dirección deportiva del club, y ello tan solo dos meses después de la renovación del contrato del entrenador, hasta el año 2028.

Está previsto que el entrenador del filial, Óscar Sánchez, asuma la dirección del primer equipo de forma interina, ya que el Valencia disputará el partido del martes ante el Alavés.

El diario español "Marca" señaló que el puesto de Corberán estaba bajo escrutinio desde la derrota del equipo en La Coruña, que el propio entrenador calificó de "vergonzosa", y la ausencia de cualquier reacción del equipo en los dos partidos contra el Barcelona (0-5) y el Sevilla (1-0).

Además, el club anunció este domingo la finalización de su relación contractual con Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo: Lisandro Isi, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

Según el club, este paso refleja su deseo de "iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y en su gestión futbolística".

En el comunicado oficial emitido por el Valencia, el club menciona que el entrenador llegó a Mestalla "con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación complicada que logró cambiar" y destaca que realizó su trabajo "con profesionalidad, pasión y el máximo compromiso" a lo largo de 72 partidos oficiales.

El club agradeció tanto al entrenador del Valencia como a su cuerpo técnico su labor durante el periodo en que asumieron la responsabilidad del equipo, y evitó entrar en detalles sobre las razones que llevaron a la rescisión de sus contratos.

El Valencia también anunció que "desvelará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo", un proceso de reorganización que dará forma al futuro cercano del club.

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