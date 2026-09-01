Oficial: el Torino anuncia un fichaje árabe

El club italiano Torino anunció este martes la contratación oficial del argelino Rafik Belghali, procedente del Hellas Verona, en una operación de traspaso definitivo.

El Torino señaló en un comunicado oficial que el club adquirió del Hellas Verona los derechos deportivos del jugador Rafik Belghali de forma definitiva.

Belghali nació en la ciudad belga de Lovaina el 7 de junio de 2002, y comenzó su carrera futbolística en las categorías juveniles de los clubes Sint-Truiden, Eindhoven, Lierse, Zulte Waregem y Lommel, antes de disputar su primer partido con el primer equipo del Lommel en 2021.

Belghali disputó con el Lommel un total de 48 partidos en la Challenger Pro League, que es la segunda división, y en la Copa de Bélgica, y anotó 7 goles y dio 3 asistencias.

Belghali fichó por el Mechelen en el verano de 2023, y disputó con él un total de 50 partidos en la Primera División belga, las eliminatorias y la Copa de Bélgica, y anotó 3 goles y dio 3 asistencias.

Belghali se incorporó al Hellas Verona en la temporada 2025-2026, y disputó su primer partido en la liga italiana el 25 de agosto de 2025, en el encuentro que se celebró fuera del estadio de su equipo frente al Udinese.

Belghali disputó con el Hellas Verona un total de 26 partidos, en los que anotó dos goles.

Belghali también participó en 17 partidos con la selección de Argelia, en los que anotó dos goles, y disputó con la selección de su país el Mundial 2026, jugando sus cuatro partidos y marcando un gol ante Austria.



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