El Real Madrid emitió una disculpa oficial por las declaraciones de su estrella francesa Kylian Mbappé, este martes, en un paso que llegó cerca de un día completo después de la disculpa del jugador y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en medio de presiones crecientes que amenazaron las relaciones comerciales del club en el mercado chino.

El movimiento del club blanco se produjo después de que su postura anterior generara una amplia polémica, especialmente tras informes que hablaron de su negativa a disculparse y de su insistencia en separar las declaraciones personales de Mbappé de los compromisos de la institución con sus socios chinos.





El Real Madrid señaló, en un comunicado a través de su página oficial, que pide disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de Mbappé, reafirmando su respeto hacia China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como hacia los millones de aficionados chinos que profesan afecto al club.

Añadió que el club se suma a la disculpa pública ofrecida por el jugador francés, en la que expresó su pesar por sus declaraciones, renovando su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas.

Pero la disculpa llegó después de que informes españoles y franceses indicaran que el Real Madrid insiste en la continuidad de sus relaciones comerciales con China, y considera las declaraciones de Mbappé como la expresión de una postura personal que no refleja la orientación del club.

China rechaza las justificaciones y amenaza las relaciones comerciales

La crisis se agravó después de que un portavoz del Centro de Deporte y Juventud del Grupo de Medios de China, propietario de la cadena «CCTV», rechazara las justificaciones del Real Madrid, subrayando que Mbappé es un jugador del club y que la institución asume una gran responsabilidad sobre lo que emana de él.

El portavoz recalcó que las declaraciones del jugador traspasaron los límites de la libertad de expresión y ofendieron al pueblo chino, anunciando la suspensión de las conversaciones relacionadas con el club hasta que se presente una disculpa pública.

El grupo también rechazó considerar las afirmaciones del Real Madrid sobre la continuidad de sus asociaciones chinas como prueba de que sus relaciones comerciales no se habían visto afectadas, advirtiendo que ofender al pueblo chino provoca una amplia indignación.

Tebas y Mbappé se adelantaron al Real Madrid

Mbappé se había disculpado públicamente por sus declaraciones, antes de que Tebas se moviera ayer, ofreciendo una disculpa a los chinos, de forma simultánea a una reunión con el embajador chino en España para contener la crisis.

Las presiones se acompañaron de repercusiones comerciales que alcanzaron a la estrella francesa, después de que empresas chinas pusieran fin a sus asociaciones con él, mientras que la polémica se extendió a la emisión de los partidos de LaLiga en China.

¿Qué dijo Mbappé?

La crisis comenzó tras la difusión de un videoclip en el que Mbappé habla sobre las imágenes satíricas que se diseñan usando sus rasgos, señalando que la que más le hace reír es una imagen montada en la que aparece su rostro sobre el cuerpo de un hombre que cree que es un «dictador chino».

El incidente generó amplias críticas en China, en medio de acusaciones a Mbappé de ofender los sentimientos nacionales, mientras que el caso pasó de ser una polémica en las redes sociales a una crisis cuyos efectos se extendieron a los contratos de patrocinio y de emisión deportiva.







