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En un momento en que crece la competencia por los jóvenes talentos en el fútbol europeo y los grandes clubes se mueven para asegurar el futuro de sus estrellas, el Real Madrid ha dado un nuevo paso con uno de los nombres más destacados en los que confía para su proyecto de los próximos años, tras un periodo en el que su peso en el equipo ha crecido de forma notable y ha aumentado el interés de clubes de fuera de España.

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El Real Madrid ha zanjado el debate sobre el futuro de su estrella turca Arda Güler tras anunciar oficialmente la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2032, un paso que refleja la apuesta del club por el joven centrocampista y su deseo de asegurar su permanencia en el Santiago Bernabéu durante muchos años, después de que se haya convertido progresivamente en una de las piezas importantes del proyecto del equipo.

El club blanco publicó el miércoles un comunicado oficial, en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo con Güler para prolongar su vinculación con la entidad hasta el verano de 2032, poniendo así fin a las especulaciones sobre su futuro y ofreciendo al jugador una nueva garantía sobre su lugar en los planes del Real Madrid para las próximas temporadas.

El anuncio oficial coincide con lo adelantado por el diario español «Marca», que explicó que el acuerdo incluye una mejora salarial acorde con su evolución y su creciente peso en el equipo. El periódico señaló además que el Real Madrid se movió para protegerlo del interés de otros clubes, especialmente de la Premier League.

El Real Madrid desvela las cifras y los títulos de Güler

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En su comunicado oficial, el Real Madrid repasó la trayectoria del jugador desde su llegada al equipo en julio de 2023, cuando tenía 18 años, y destacó que ha disputado 126 partidos con la camiseta del club en cuatro temporadas, en las que ha conquistado cinco títulos colectivos.

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El palmarés de Güler con el Real Madrid incluye la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Supercopa de España, un balance notable para un jugador que aún está al comienzo de su carrera profesional, sobre todo teniendo en cuenta la dura competencia a la que se enfrenta para sumar minutos en una plantilla que reúne a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El comunicado también recordó que Güler ha disputado hasta ahora 38 partidos internacionales con la selección de Turquía y que el pasado mes de septiembre recibió el premio al mejor jugador joven de la temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones, un nuevo reconocimiento a la progresión que ha mostrado en los últimos tiempos.

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Subida de sueldo e interés desde Inglaterra

Según informó «Marca», la renovación no fue un mero trámite administrativo para asegurar la continuidad del jugador, sino que también incluyó una mejora de su salario, acorde con el nivel que ha alcanzado y el papel que desempeña ahora en el equipo.

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El diario explicó que el Real Madrid quiso adelantarse para cerrar el asunto ante el interés que despierta el jugador en otros clubes, con los de la Premier League a la cabeza, que siguen de cerca su evolución después de que haya demostrado su capacidad para aportar en varias posiciones ofensivas y en el centro del campo.

Esta evolución supone un reconocimiento por parte de la directiva del Real Madrid del valor de la inversión que realizó cuando fichó al futbolista turco procedente del Fenerbahçe en el verano de 2023. Por entonces, Güler no contaba con gran experiencia a nivel europeo, pero llegó rodeado de grandes expectativas gracias a su talento técnico y a su capacidad para marcar diferencias con el balón.

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De promesa a pieza importante en el proyecto de Mourinho

El camino de Güler en el Real Madrid no fue fácil desde el principio. En su primera etapa sufrió lesiones y tuvo dificultades para hacerse con un puesto de titular ante la gran competencia en el equipo, pero aprovechó poco a poco las oportunidades que recibió y logró demostrar su capacidad para influir en el juego ofensivo gracias a su excelente visión de juego y a su precisión en el pase y en el disparo.

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La importancia del jugador ha crecido a medida que ha evolucionado su papel en el equipo, sobre todo desde que es capaz de actuar en varias posiciones del centro del campo, ya sea cerca de los delanteros o en funciones más retrasadas que exigen construir el juego y generar ocasiones.

«Marca» señaló que Güler ocupa ahora un lugar destacado en los planes del entrenador José Mourinho, que ha sacado partido de sus cualidades técnicas y de su capacidad para ofrecer al equipo soluciones distintas en el último tercio, lo que ha ayudado al jugador a pasar de ser una promesa a convertirse en un futbolista del que se espera una contribución decisiva de forma regular.

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La importancia de la renovación no se limita a blindar el futuro de Güler, sino que también lanza un mensaje claro sobre la estrategia del Real Madrid de retener a los talentos que considera capaces de liderar al equipo en los próximos años, en lugar de dejar la puerta abierta a los intentos de captación de sus rivales.

Güler no es el único en la agenda de renovaciones

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«Marca» informó de que el caso de Güler forma parte de una serie de movimientos más amplia en el Real Madrid para asegurar los contratos de varios de sus pilares, y señaló que las negociaciones para prolongar la vinculación de Jude Bellingham y Thibaut Courtois se encuentran en una fase avanzada, con la previsión de que haya novedades sobre ambos próximamente.

De este modo, el Real Madrid envía un mensaje contundente a sus rivales: Güler forma parte de sus planes a largo plazo y el club no lo ve como un talento del que pueda desprenderse a cambio de una oferta económica adecuada, sino como un jugador en cuya progresión confía para que sea una de las caras principales de su plantilla en el futuro.