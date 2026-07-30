El Real Madrid anunció la noche de este jueves el cierre de una sorprendente incorporación ofensiva, tras revelar que había alcanzado un acuerdo con el Levante para el fichaje del joven delantero Carlos Espí, con lo que el conjunto blanco continúa sus movimientos para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

El Real Madrid señaló en un comunicado oficial: "El Real Madrid y el Levante han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Carlos Espí, que quedará vinculado a nuestro club durante cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031".

Espí tiene 21 años y disputó tres temporadas con el Levante, en las que participó en 66 partidos y marcó 20 goles. Además, la pasada temporada recibió el premio al mejor jugador sub-23 de la liga.

El delantero español ya representó a la selección de su país en las categorías sub-19 y sub-20.

El fichaje de Espí llega en un momento en el que el Real Madrid busca soluciones ofensivas adicionales, especialmente con el deseo del entrenador José Mourinho de disponer de una opción capaz de desempeñar el papel de delantero puro, para que sirva como "plan alternativo" en los partidos que se complican, al estilo del rol que asumió Joselu durante la temporada 2023-2024.

Joselu había brillado de forma notable pese a participar en la mayor parte de la temporada como suplente, ya que marcó 18 goles y dio 3 asistencias. Su aparición más destacada fue en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern Múnich, cuando marcó dos goles en 9 minutos para conducir al Real Madrid a la final, antes de contribuir a la conquista del decimoquinto título del club en la historia del torneo.

El fichaje de Espí no entra en conflicto con los planes de Mourinho respecto al delantero brasileño Endrick, quien se espera que siga dentro de los cálculos del entrenador la próxima temporada, especialmente por su capacidad de jugar en la posición de delantero puro o de extremo derecho.

La prioridad de Mourinho en el mercado de fichajes consistía en reforzar la línea defensiva con la incorporación de un central adicional, junto a un centrocampista con capacidad para desplegarse y crear juego, antes de que el Real Madrid cerrara oficialmente el fichaje de Espí, para proporcionar una nueva opción ofensiva dentro de la plantilla del equipo para la próxima temporada.