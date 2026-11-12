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cm grafica carrick manchester united 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Oficial: el Manchester United ha destituido a Carrick. Pochettino, a un paso del banquillo de los Red Devils

Manchester United
Fichajes
M. Carrick

Michael Carrick, destituido con efecto inmediato como entrenador del Manchester United.

Ya es oficial: el Manchester United ha destituido a Michael Carrick. Carrick, nacido en 1981 y exjugador del Manchester United entre 2006 y 2018, dirigía al equipo desde el 26 de enero de 2026. La noticia fue adelantada esta mañana por Fabrizio Romano y posteriormente confirmada por el anuncio oficial del club. Después de llevar al equipo a clasificarse para la Champions League la temporada pasada, Carrick ha vivido un comienzo de la temporada 2026-27 muy negativo: tras 10 jornadas de la Premier League, el Manchester United es antepenúltimo con 8 puntos.

POCHETTINO, EN CAMINO

La candidatura de Mauricio Pochettino gana enteros en las últimas horas para sustituir a Carrick. El actual seleccionador de Estados Unidos fue entrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

El Manchester United ha alcanzado un principio de acuerdo verbal con Pochettino para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo. Hay negociaciones en curso con la Federación de Estados Unidos para seguir adelante, ya que existe una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

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