El Manchester United ha anunciado en su web la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor turco para la temporada 2026-2027. El fichaje se formalizará una vez se completen los trámites de la licencia internacional y el registro oficial.

El regreso del portero camerunés al estadio “Babara Park” se produce tras una exitosa cesión la temporada pasada. La pasada temporada, cedido al mismo club, disputó 40 partidos y ayudó a lograr el tercer puesto en la Superliga turca y la Copa de Turquía.

Onana llegó a los «Diablos Rojos» en 2023 procedente del Inter de Milán y jugó 102 partidos con el club inglés.

El club le agradece su labor y le desea suerte en esta nueva etapa.

Onana, fichado del Inter de Milán por 47,2 millones de libras, tiene contrato con el United hasta 2028.