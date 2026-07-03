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Galatasaray-v-Trabzonspor-Turkish-Super-LeagueAFP
Khaled Mahmoud

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Oficial: el Manchester United cede de nuevo a Onana

A. Onana
Trabzonspor
Manchester United
Superlig
Premier League
Camerún
Turquía
Inglaterra

El Manchester United ha anunciado en su web la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor turco para la temporada 2026-2027. El fichaje se formalizará una vez se completen los trámites de la licencia internacional y el registro oficial.

El regreso del portero camerunés al estadio “Babara Park” se produce tras una exitosa cesión la temporada pasada. La pasada temporada, cedido al mismo club, disputó 40 partidos y ayudó a lograr el tercer puesto en la Superliga turca y la Copa de Turquía.

Onana llegó a los «Diablos Rojos» en 2023 procedente del Inter de Milán y jugó 102 partidos con el club inglés.

El club le agradece su labor y le desea suerte en esta nueva etapa.

Onana, fichado del Inter de Milán por 47,2 millones de libras, tiene contrato con el United hasta 2028.

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