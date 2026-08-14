Oficial: el Manchester City anuncia la salida de su jugador

A tan solo 48 horas del pistoletazo de salida oficial de la temporada, el Manchester City ha resuelto el futuro de uno de sus jugadores durante el actual mercado de fichajes estival.

El Manchester City anunció, la tarde de este viernes, la salida de su joven defensa Mac Allen, en un movimiento que busca darle más minutos de juego.

El anuncio oficial llegó antes del inicio de la nueva temporada, cuando el equipo del técnico Enzo Maresca se prepara para enfrentarse al Arsenal en la Community Shield el próximo domingo.

El City confirmó que el jugador de 21 años se incorporará a las filas del Burnley en calidad de cedido por una temporada, para disputar la Championship en la campaña 2026/27.

Allen había estado con la expedición del Manchester City en su gira de preparación por Asia y participó en la pretemporada, pero el cuerpo técnico prefirió cederlo para que sea una pieza fundamental en el proyecto del Burnley de regresar a la Premier League.

El joven defensa cuenta con experiencia previa en la Championship, donde jugó cedido en el Watford en agosto de 2025 y participó en 17 partidos, antes de que el City decidiera recuperarlo en enero de 2026 debido a la crisis de lesiones en defensa que golpeó al equipo.

Aquel regreso le brindó la oportunidad de su primera aparición con el primer equipo ante el Brighton, además marcó su primer gol con la camiseta del City frente al Exeter City en la FA Cup, y sumó un total de 7 partidos con el primer equipo.