El Chelsea anunció oficialmente este domingo el fichaje del jugador de la selección argentina durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Chelsea emitió un comunicado oficial en el que dijo: «El Chelsea Football Club se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del Estrasburgo».

Y añadió: «El polifacético centrocampista firmó un contrato hasta 2033 y se unirá al entrenador Xabi Alonso y a sus nuevos compañeros en una fase posterior de la pretemporada».

Explicó que Barco, de 21 años, comenzó su carrera futbolística con el Boca Juniors de Argentina, y disputó su primer partido profesional a los 16 años, tras ascender en las categorías de la academia del club, y ganó numerosos títulos antes de trasladarse a Inglaterra en 2024 para incorporarse al Brighton & Hove Albion.

Durante su etapa en la costa de Sussex, disfrutó de cesiones en el Sevilla y en el Estrasburgo, incorporándose a este último de forma permanente tras la temporada 2024/25, que fue el periodo de su mayor brillo y en el que ayudó al Estrasburgo a asegurar su participación en las competiciones europeas.

Barco contribuyó con 12 goles en 43 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, y su gran nivel con su club lo llevó a incorporarse a la lista de la selección de Argentina para el Mundial 2026, y actualmente cuenta con cinco partidos internacionales.

El club concluyó su comunicado: «Bienvenido al Chelsea, Valentín. Estamos deseando que te unas al equipo pronto».







