Oficial: el Barcelona sorprende a su afición con un fichaje inesperado

El FC Barcelona sorprendió hoy sábado a su afición al anunciar su segundo fichaje para reforzar las filas del equipo femenino de cara a la temporada 2026-2027, con la incorporación de la guardameta estadounidense Tyler McCamey, de 24 años, procedente del Dallas Trinity en una operación de traspaso libre.

El club catalán confirmó en un comunicado oficial que McCamey, que disputó 16 partidos con su anterior equipo la temporada pasada, se someterá a la ceremonia oficial de firma del nuevo contrato en los próximos días en la sede del club, con la presencia del presidente Joan Laporta y del director responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

Este fichaje llega pocos días después de que el club anunciara la incorporación de la guardameta neerlandesa Renée van Asten, dentro de un plan integral para reforzar la posición de portería antes del inicio de la nueva temporada.

La guardameta estadounidense cubre el vacío dejado por la salida de Txell Font, cuyo contrato con el Blaugrana finalizó y que se marchó a las filas del equipo femenino del Badalona, con lo que el entrenador Pere Romeu contará con tres porteras —Cata Coll, Gemma Font y la recién llegada Tyler McCamey— para defender la portería del equipo en las competiciones nacionales y continentales.

Estos rápidos movimientos en el mercado de fichajes reflejan el interés de la directiva del Barcelona por reforzar la profundidad de la plantilla del equipo femenino y mantener el alto nivel competitivo que el equipo ha acostumbrado a ofrecer en los últimos años.