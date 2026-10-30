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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Oficial: el Barcelona renueva el contrato de su jugador hasta 2029

Primera División
Barcelona
España

con la posibilidad de prorrogarlo dos años más

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El FC Barcelona anunció la renovación del contrato de su joven portero Iker Rodríguez, de 18 años, por 3 temporadas hasta el verano de 2029, con una opción del club para prolongarlo dos temporadas adicionales hasta 2031, en un movimiento destinado a asegurar el futuro de uno de los talentos emergentes más destacados en la demarcación de portero.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Rodríguez firmó su nuevo contrato la tarde del viernes, en presencia de Jaume Santiveri y de José Ramón Alexanko, director del fútbol base del Barcelona, junto a miembros de su familia y sus representantes.

Rodríguez es el portero titular del Barça Atlètic, que compite en el grupo segundo de la Segunda División española, y ya debutó oficialmente con el primer equipo esta temporada, después de que el técnico Hansi Flick lo convocara para el partido ante el Sevilla, con el fin de suplir la ausencia de Joan García por una lesión de rodilla.

El anterior contrato del joven guardameta estaba previsto que finalizara en 2027, pero el Barcelona se movió para renovarlo desde comienzos del pasado julio, después de que el jugador recibiera el interés de varios clubes europeos. El club consideró entonces que el acuerdo sobre su continuidad estaba cerrado, antes de que la firma se retrasara por motivos relacionados con la coordinación de fechas, los trámites administrativos y algunas modificaciones en las cláusulas del contrato.

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31 oct 2026

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Con esta renovación, el Barcelona asegura la continuidad de uno de los porteros más prometedores del fútbol español, después de que Rodríguez se incorporara al club a una edad temprana, tras sus inicios en el club Can Rull de la ciudad de Sabadell. Además, ha representado a las selecciones españolas en las categorías sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19.

El joven portero participó en parte de la pretemporada de cara al nuevo curso bajo la dirección de Flick, antes de convertirse en un elemento fundamental en la plantilla del Barça Atlètic dirigido por Juliano Belletti, que actualmente lidera el grupo segundo de la Segunda División española, la "Segunda RFEF", después de que su portería recibiera solo 4 goles en los primeros 8 partidos.

El plan del Barcelona a comienzos de julio pasaba por contar con Rodríguez e Íker Aller, actualmente lesionado, como opciones para apoyar a los porteros del primer equipo, Joan García y Wojciech Szczęsny, pero el fichaje del guardameta croata Dominik Livaković durante el mercado de traspasos cambió el orden de las opciones.

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