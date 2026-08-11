Oficial: el Barcelona emite un comunicado impactante sobre el estado de su estrella

El Barcelona recibió un duro golpe pocos días antes del inicio de la nueva temporada, después de que el club anunciara oficialmente la lesión de su jugador sueco Roony Bardghji, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El anuncio del Barcelona vino a confirmar los temores surgidos durante las últimas horas, después de que el jugador sufriera una lesión durante los entrenamientos del equipo, con indicios iniciales sobre la gravedad de la lesión y la posibilidad de una ausencia prolongada.

El club catalán explicó en un comunicado en su sitio oficial que Bardghji se someterá a una intervención quirúrgica durante los próximos días, sin especificar el tiempo de su ausencia de los terrenos de juego, a la espera de que pase por el quirófano y de una evaluación completa de su estado.

El golpe resulta aún más difícil para el jugador sueco por el hecho de que la lesión actual se produjo en la misma rodilla derecha en la que ya había sufrido anteriormente una rotura del ligamento cruzado anterior durante su etapa con el Copenhague.

Bardghji, de 20 años, se preparaba para la nueva temporada con el Barcelona, después de haber participado con el equipo la temporada pasada en 28 partidos oficiales en las distintas competiciones.

El jugador disputó 21 partidos en la Liga española, además de 5 partidos en la Liga de Campeones de Europa, uno en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España, y marcó dos goles y dio 4 asistencias.

Se prevé que la necesidad del jugador de pasar por el quirófano suponga un duro golpe para sus planes con el Barcelona, especialmente porque la lesión del ligamento cruzado suele requerir un largo periodo de recuperación y rehabilitación antes de volver a los terrenos de juego.

Bardghji era uno de los jugadores sobre los que giraban las especulaciones acerca de su futuro con el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano, ya que estaba abierto a marcharse, ya fuera mediante una cesión o un traspaso con opción de recompra.

Sin embargo, la nueva lesión podría dar un vuelco a los cálculos del jugador y del club, después de que el foco esté ahora puesto en el proceso de recuperación y el regreso a los terrenos de juego en lugar de buscar un nuevo destino.

La lesión del extremo sueco llega en un momento muy difícil para el Barcelona, que se prepara para el inicio de la nueva temporada, convirtiendo su baja en un golpe adicional para el equipo antes del comienzo de las competiciones oficiales.

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