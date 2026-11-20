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El FC Barcelona anunció este viernes la renovación del contrato de su joven jugador Xavi Espart hasta el 30 de junio de 2030.

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Según informó el diario AS, Espart firmó su nuevo contrato este mediodía en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, en las instalaciones del Spotify Camp Nou.

De este modo, el club catalán confirma su apuesta por la continuidad de uno de los jugadores más prometedores salidos de La Masia en los últimos años.

Espart se ha ganado la confianza del entrenador Hans Flick gracias a su polivalencia, su capacidad para adaptarse a distintas posiciones y su fuerte personalidad sobre el terreno de juego.

Xavi Espart puede jugar como lateral en ambas bandas y también puede actuar en el centro del campo.

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Durante la mayoría de los partidos de la presente temporada ha jugado en el costado izquierdo, compitiendo con João Cancelo por ese puesto.

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Espart logró hacerse un hueco en el primer equipo y fue titular en numerosos partidos, antes de sufrir una lesión en el tobillo derecho durante el Clásico ante el Real Madrid.

Hasta ese momento había disputado 9 partidos, en los que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

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Con esta renovación, el Barcelona asegura la continuidad de un jugador que se ha formado en su cantera desde 2015 y reafirma su confianza en el talento que forja dentro del club.

El diario Sport recogió las declaraciones más destacadas de Xavi Espart, que dejó claro que se siente del Barcelona con todo su ser y que su mente ya está puesta en volver a los terrenos de juego lo antes posible.

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Espart explicó que llegar al primer equipo no es nada fácil y que lo ha conseguido gracias a su familia y a la confianza que Flick ha depositado en él. Además, reiteró su deseo de quedarse en el Barcelona toda la vida.

«Mis padres son quienes siempre han estado a mi lado y venían a todos los partidos. Están muy orgullosos de mí y siempre han estado conmigo. No todos los momentos han sido buenos, y eso la gente no lo puede ver. Estoy muy orgulloso y feliz por mi familia. Es un día feliz, y verlos aquí es increíble», añadió.

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«Soy un jugador con mucha tendencia a sumarme al ataque, también cuando tengo el balón. Los duelos defensivos uno contra uno, que son situaciones complicadas, son uno de los aspectos que tengo que mejorar. Todavía tengo margen de crecimiento y el cuerpo técnico nos ayuda mucho», prosiguió.

Sobre la comparación con el legendario Philipp Lahm, comentó: «Me sorprendió un poco. Me lo tomé como un halago. No quiero compararme con ningún jugador, y menos con Philipp Lahm, que tuvo una carrera excepcional. Escuchar ese tipo de palabras del entrenador me ayudó a sentir la confianza que tiene en mí y me da tranquilidad cuando salgo al campo».

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«Como he dicho antes, no tenía un jugador al que considerara mi referente. Crecí viendo al Barcelona y a Busquets cuando jugaba de mediocentro defensivo. Con el paso del tiempo fui aceptando distintos roles y me adapté a la posición en la que me tocaba jugar, porque eso es lo más importante. Mis padres me han ayudado mucho y siempre intento tener una mentalidad positiva», señaló.

«Estoy rodeado de gente maravillosa, tanto de mi familia como de mis amigos. La confianza viene de ahí. Las lesiones forman parte del fútbol. Me lesioné en un momento que era bueno para mí, pero eso me dio confianza. Trabajo cada día y sigo mejorando», recalcó.

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«Flick me da mucha confianza y he sabido aprovecharla, y eso ha hecho que pueda contar conmigo. Ese es mi objetivo. Ahora estoy aquí, pero todo acaba de empezar», concluyó.