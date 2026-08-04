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Hussein Hamdy

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Oficial: el Barcelona anuncia la cesión de Ter Stegen

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Fin de la crisis

El FC Barcelona ha anunciado la salida del portero alemán Marc-André ter Stegen en calidad de cedido por una temporada.

El Barça buscaba con fuerza desprenderse de Ter Stegen debido a su elevado salario y a la pérdida de su puesto en el once titular del conjunto catalán.

El Barcelona señaló, en un comunicado a través de su página oficial: "El club anuncia que ha alcanzado un acuerdo con el Ajax para la cesión de su portero alemán Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027".

Y añadió: "El guardameta alemán se prepara para afrontar su segunda experiencia como cedido bajo las órdenes del técnico Michel. Y pese a que su participación se limitó a solo dos partidos durante su etapa en el Girona por lesión, la pareja volverá a reunirse en un club que ha conquistado cuatro copas europeas y 36 títulos de Liga, además de numerosos títulos y logros más".

Y prosiguió: "Ter Stegen se proclamó campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Barcelona en 2015, además de conquistar 21 títulos con la camiseta del conjunto catalán y disputar 423 partidos con el club, situándose en el undécimo puesto entre los jugadores con más participaciones en partidos oficiales con el Barcelona, y en el segundo entre los futbolistas extranjeros por número de participaciones, solo por detrás de Lionel Messi".

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Y concluyó: "Ter Stegen espera ahora, durante su etapa en el Ajax, recuperar el gran nivel que exhibió en numerosas ocasiones durante su etapa en el Barcelona".

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