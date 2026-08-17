Oficial: el Barcelona anuncia el traspaso de su jugador al Ajax

El Barcelona anunció el traspaso de uno de sus jóvenes promesas al Ajax durante el mercado de fichajes de verano actual.

El Barcelona señaló, en un comunicado en su cuenta oficial de la red social "X": "Jofre Torrents se marcha al Ajax".

Y añadió: "El Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo por el traspaso del defensa Jofre Torrents al club neerlandés".

Y concluyó: "El club quiere expresar su agradecimiento a Jofre Torrents por su compromiso, su profesionalidad y su entrega durante todos estos años defendiendo la camiseta blaugrana, y le desea toda la suerte y el éxito en esta nueva etapa de su carrera profesional".

