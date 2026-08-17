¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Oficial: el Barcelona anuncia el traspaso de su jugador al Ajax

Barcelona
Ajax
J. Torrents
Primera División
Eredivisie
España
Países Bajos

Un nuevo desafío

El Barcelona anunció el traspaso de uno de sus jóvenes promesas al Ajax durante el mercado de fichajes de verano actual.

El Barcelona señaló, en un comunicado en su cuenta oficial de la red social "X": "Jofre Torrents se marcha al Ajax".

Y añadió: "El Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo por el traspaso del defensa Jofre Torrents al club neerlandés".

Y concluyó: "El club quiere expresar su agradecimiento a Jofre Torrents por su compromiso, su profesionalidad y su entrega durante todos estos años defendiendo la camiseta blaugrana, y le desea toda la suerte y el éxito en esta nueva etapa de su carrera profesional".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google