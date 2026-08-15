Oficial: el Atlético ficha a un objetivo del Barcelona y el Arsenal

El Atlético de Madrid anunció este sábado el fichaje de un destacado jugador para su línea defensiva durante el mercado veraniego en curso.

El Atlético de Madrid señaló, en un comunicado oficial, que ha llegado a un acuerdo con el defensa argentino Cristian Romero hasta el verano de 2031, convirtiéndose en el cuarto fichaje del equipo durante el actual periodo de traspasos, después de haber sido el principal objetivo del entrenador Diego Simeone para reforzar la defensa.

El Atlético de Madrid pagó cerca de 40 millones de euros por el fichaje del defensa argentino, con 33 millones de euros como cantidad fija y 7 millones de euros en variables, después de que Romero se despidiera ayer viernes de la afición de su equipo londinense.

Cristian Romero ya se había convertido en objetivo del Atlético de Madrid el verano pasado, aunque las exigencias económicas del Tottenham Hotspur impidieron cerrar la operación.

Un año después, y de forma similar a lo ocurrido con David Hancko en 2025, el defensa argentino llega al estadio Metropolitano con el objetivo de convertirse en uno de los elementos fundamentales del proyecto de Simeone.

El entrenador argentino suma así a sus filas a un jugador de gran experiencia y alto nivel, lo que permitirá al conjunto madrileño recuperar su solidez defensiva.

Cabe recordar que Romero estuvo en la agenda de intereses del Barcelona y del Arsenal antes de elegir su traspaso a las filas del Atlético de Madrid.

