El Atlético de Madrid anunció el fichaje oficial de un jugador del Paris Saint-Germain, para reforzar su centro del campo durante el actual mercado de fichajes veraniego, tras fracasar en el intento de hacerse con el portugués Bernardo Silva.
Silva había sido vinculado con incorporarse al Atleti, pero decidió marcharse al Real Madrid tras el final de su etapa en el Manchester City, lo que llevó a los rojiblancos a buscar otra alternativa con las mismas características.
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El club madrileño reveló, a través de su página oficial, el fichaje del surcoreano Lee Kang-in, jugador del Paris Saint-Germain, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2031.
El fichaje de Kang-in llegó a petición del director técnico argentino Diego Simeone, y diversos informes de prensa señalan que la operación le costó a las arcas del club 35 millones de euros.
El Atleti será el tercer club español en el que juega el futbolista surcoreano, que anteriormente defendió las camisetas del Valencia y el Real Mallorca antes de trasladarse al PSG en el verano de 2023.