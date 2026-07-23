El Arsenal anunció este jueves el fichaje oficial del extremo internacional griego Christos Tzolis, procedente del Club Brujas belga, con un contrato de larga duración, en el marco del refuerzo de la plantilla de cara a la nueva temporada.

El jugador, de 24 años, llega al Emirates Stadium tras una exitosa etapa en el Club Brujas, en la que disputó 108 partidos en las distintas competiciones, marcó 43 goles y repartió 45 asistencias, hasta convertirse en una de las principales figuras del conjunto belga.

Tzolis se incorpora al Arsenal para suplir la salida del extremo izquierdo belga Leandro Trossard, que fichó durante el mercado de fichajes estival por el Besiktas turco.

Según el comunicado del Arsenal, Tzolis vestirá el dorsal número 17 con el campeón de la Premier League, y ya se ha unido a los entrenamientos del equipo de cara al inicio de la nueva temporada, mientras que el traspaso queda pendiente de completar los últimos trámites reglamentarios.

El Arsenal no reveló los detalles del acuerdo, pero el diario británico "The Sun" desveló que el jugador firmó un contrato que se extiende hasta 2031 a cambio de 35 millones de libras esterlinas.

¿Quién es Tzolis?

Tzolis inició su carrera profesional en el PAOK de Salónica, donde llamó la atención al marcar 20 goles en 27 partidos con el equipo juvenil, antes de ascender al primer equipo en 2020, y después contribuyó a que el club conquistara la Copa de Grecia en 2021 tras anotar cinco goles en cuatro partidos del torneo.

Posteriormente fichó por el Norwich City inglés, donde dejó su huella rápidamente al marcar dos goles y dar dos asistencias en su debut ante el Bournemouth en la Copa de la Liga, antes de disputar dos cesiones con el Twente neerlandés y el Fortuna Düsseldorf alemán, que contribuyeron a mejorar su nivel.

En el verano de 2024, Tzolis se incorporó al Club Brujas, donde se consolidó como pieza clave del equipo y lo llevó a conquistar la Copa de Bélgica en 2025, antes de contribuir a la conquista del título de la liga belga en la temporada 2025-2026.

También fue galardonado con el premio al mejor jugador de la liga belga durante dos temporadas consecutivas, tras mantener actuaciones destacadas tanto en el plano nacional como en el europeo.

A nivel internacional, Tzolis representó a las distintas selecciones de categorías inferiores de Grecia, antes de disputar su primer partido con la selección absoluta en octubre de 2020, hasta alcanzar los 34 partidos internacionales hasta la fecha.

Berta elogia el fichaje

Por su parte, el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, expresó su satisfacción por haber cerrado el fichaje, subrayando que Tzolis es un jugador ofensivo polivalente, que domina el juego por la banda izquierda y en las distintas posiciones de la línea de ataque, y que cuenta con una gran capacidad goleadora y una notable habilidad en los espacios reducidos.

Añadió que el jugador ha ofrecido cifras destacadas en cuanto a goles y asistencias durante las tres últimas temporadas, señalando que elevará la calidad técnica del equipo y aportará entusiasmo y una fuerte personalidad mental al vestuario.