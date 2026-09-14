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Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Oficial: Coutinho se une a Neymar en el Santos

Fichajes
Santos FC
P. Coutinho
Neymar
Brasil

Nuevo refuerzo para el club brasileño

El club brasileño Santos anunció oficialmente el fichaje de Philippe Coutinho, exjugador del Liverpool y del Barcelona, para reforzar las filas del equipo hasta el final de la presente temporada.

Con ello, Coutinho se une a Neymar, actual estrella del Santos, después de que ambos coincidieran durante muchos años en la selección brasileña.

El Santos escribió en su cuenta oficial de "X" este lunes: "Philippe Coutinho se une al Santos".

Y añadió: "El Santos Fútbol Club ha completado los trámites para la contratación de Philippe Coutinho por lo que resta de temporada. Gracias a sus altas cualidades técnicas y a su aguda visión de juego, además de una trayectoria repleta de éxitos en Europa y con la selección brasileña, el centrocampista se une al 'Peixe' mediante un contrato que se extiende hasta finales de 2026.

Y concluyó: "Bienvenido al reino del fútbol, Coutinho. Sal y crea magia".

Coutinho era jugador libre desde su salida del Vasco da Gama, durante los últimos meses, y decidió continuar su carrera futbolística en Brasil.

El Santos tenía especial interés en reforzar sus opciones ofensivas tras la reciente lesión muscular de Neymar, y con ello Coutinho volverá a coincidir con su compatriota y viejo amigo, con quien ya había jugado en las selecciones de Brasil.

Tras haber jugado en el Liverpool, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Aston Villa, el brasileño supone una potente incorporación para un Santos que actualmente sufre en el Brasileirão.

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