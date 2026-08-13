La Liga española decidió oficialmente aplazar el partido entre el Celta de Vigo y Osasuna, previsto para el próximo domingo a las 21:30, en la primera jornada de LaLiga.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la nueva fecha del encuentro será el jueves 27 de agosto a las 20:30.

La Liga tomó esta decisión tras el informe de auditoría derivado de la inspección del terreno de juego que realizaron los responsables de LaLiga durante todo el pasado miércoles, y después de detectar un hongo que afecta gravemente al estado del césped del estadio de Balaídos, propiedad del Celta de Vigo.

Fijar el nuevo calendario es responsabilidad exclusiva de La Liga española, que ya no tiene que esperar una decisión de la Federación Española de Fútbol, pues la Liga dispone de plena competencia desde mediados de la temporada pasada.

El comunicado oficial emitido por La Liga española indica que esto se hizo en coordinación con la Federación Española de Fútbol y ambos clubes.

Cabe recordar que La Liga española ya había aplazado 3 partidos de la primera jornada de LaLiga, que arrancará el próximo sábado: Valencia contra Real Betis, Real Madrid contra Real Sociedad y Barcelona contra Athletic Club.