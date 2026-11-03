La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes la reprogramación de la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista para disputarse en Arabia Saudí, que se celebrará ahora entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028, en lugar de su fecha anterior, que estaba fijada entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

La Confederación Asiática señaló, en un comunicado en su página oficial: «Tras amplias discusiones y estrechas consultas con el Comité Organizador Local de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027 y la Federación Saudí de Fútbol, la Confederación Asiática de Fútbol confirmó que la próxima edición de la joya de los torneos del continente, que originalmente estaba prevista para disputarse entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027, se celebrará ahora entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028».

Y añadió: «El Comité Organizador de la Copa Asiática en la Confederación Asiática de Fútbol aprobó la reprogramación del torneo más destacado de selecciones nacionales, a la luz de las circunstancias actuales y los acontecimientos que vive la región, y de las consideraciones que de ello pueden derivarse en cuanto a los arreglos de viaje y los aspectos logísticos. Las nuevas fechas del torneo se presentarán a la Federación Internacional de Fútbol para obtener su aprobación».

Y prosiguió: «Esta decisión es resultado de las circunstancias inusuales que impiden organizar y celebrar el torneo conforme al calendario original, lo que hizo que su aplazamiento fuera necesario en interés de todas las selecciones participantes, los responsables, los aficionados y todas las partes implicadas».

Y continuó: «La Confederación Asiática de Fútbol elogia el compromiso de la Federación Saudí de Fútbol y del Comité Organizador Local de ofrecer un torneo de nivel mundial a los jugadores del continente y a sus aficionados».

Y agregó: «La Confederación Asiática seguirá trabajando estrechamente con el Comité Organizador Local, las federaciones nacionales miembros participantes, sus distinguidos patrocinadores, sus socios de retransmisión y socios comerciales, y todas las partes implicadas, con el fin de organizar un torneo excepcional a la altura del estatus de la más prestigiosa de las competiciones de selecciones nacionales masculinas de Asia, y de la excelencia operativa que lleva asociada, reduciendo al mínimo posible el impacto del aplazamiento».

Y concluyó: «Se anunciarán más actualizaciones a través de los canales oficiales de la Confederación Asiática de Fútbol».