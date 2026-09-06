El capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, advirtió a sus compañeros de equipo sobre la necesidad de prepararse para una batalla física antes del derbi londinense de este domingo ante el Chelsea, en la tercera jornada de la Premier League.

Ambos clubes han logrado un arranque perfecto en la nueva temporada, y sus registros inmaculados estarán en juego hoy en el Emirates Stadium.

El Arsenal retomó su nivel donde lo dejó la temporada pasada, apoyándose en su capacidad defensiva para firmar dos victorias consecutivas con la portería a cero ante el Coventry City y el Aston Villa.

En contraste, el Chelsea se ha mostrado inestable en defensa, ya que su portería ha encajado cinco goles, y en gran medida se ha visto salvado por su impresionante línea ofensiva.

Ødegaard señaló, antes del primer gran enfrentamiento de esta temporada: "Hemos estado preparándonos para enfrentar al Chelsea durante toda la semana, así que es evidente que los hemos observado un poco más".

Y añadió, según recogió el diario inglés Metro: "Creo que han ofrecido un rendimiento ofensivo magnífico hasta ahora, jugando un buen fútbol de ataque. Tienen algunos jugadores realmente especiales y han cerrado más fichajes este verano".

Y continuó: "Tienen la capacidad de crear problemas en cualquier situación, así que este será un gran partido de examen para nosotros y un encuentro exigente que realmente estamos deseando disputar".

Y prosiguió: "Es un gran partido al inicio de la temporada. Ellos han empezado bien, y nosotros hemos empezado bien; es un derbi, así que por supuesto es un partido enorme".

Y apuntó: "Queremos conseguir la victoria para seguir con la racha, continuar construyendo, y vemos en esto una buena oportunidad para volver a demostrar nuestra calidad y mantenernos en la cima".

Y concluyó sus declaraciones: "Si ofrecemos el rendimiento que queremos, no importará demasiado lo que hagan los otros equipos, pero por supuesto los observaremos y los analizaremos".

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