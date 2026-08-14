El Milan quiere a Ethan Nwaneri, el joven talento que el Arsenal está valorando ceder, y de Mikel Arteta llega en rueda de prensa una esperanza de que el 19 años pueda realmente dejar Londres en este mercado. «Me gustaría que se quedara con nosotros —contó el técnico de los campeones de Inglaterra en la rueda de prensa de presentación de la Community Shield, el primer título de la temporada que el Arsenal disputará el domingo contra el Manchester City—. Pero tenemos que pensar en qué es lo mejor para él a medio y largo plazo. Y Ethan ahora mismo necesita jugar al fútbol: si se quedara aquí, sería porque podremos garantizarle los minutos que necesita. De lo contrario, se convertiría en algo negativo para todos».





«Verlo te abre los ojos sobre cuánto puede crecer un joven en un periodo tan breve. No hay dudas sobre su talento, sobre sus ganas, sobre el amor y la pasión que tiene por el juego, cualidades que siempre he admirado en él. Creo que en esta pretemporada ha demostrado a todos que tiene la capacidad para jugar en el Arsenal».







