Thierry Henry respondió a las críticas que recibió por sus declaraciones en la gala de entrega del Balón de Oro el lunes, evento que presentó junto a Kate Scott.

En un vídeo publicado después de la gala, Henry abordó dos momentos que generaron polémica: la pregunta que le hizo a Lamine Yamal y su diálogo con Scott mientras presentaba el Trofeo Sócrates.

Durante la subida de Yamal al escenario para recoger el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva, Henry le preguntó si ese era realmente el premio que la estrella del Barcelona deseaba, señalando que aspiraba al galardón mayor, el Balón de Oro.

Algunos espectadores calificaron la pregunta de inapropiada y acusaron a Henry de avergonzar al joven jugador y de acosarlo, mientras que otros la consideraron una simple broma.

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Thierry Henry explicó que preguntó porque esta era la tercera vez que Yamal ganaba el Trofeo Kopa, mientras que aún no ha conseguido el premio mayor.

Dijo que entiende que a algunos no les gustara la broma, pero afirmó que es uno de los mayores admiradores de Yamal y que disfruta de su juego. Incluso describió a la estrella del Barcelona como uno de los jugadores por los que pagaría dinero para verlos.

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La segunda crítica llegó tras la conversación de Henry con Scott sobre el Trofeo Sócrates, que lleva ese nombre en honor a la fallecida estrella del fútbol brasileño. Henry bromeó con su compañera de presentación sobre la forma en que ella pronunció el nombre de la antigua estrella brasileña y su relación con el filósofo griego, y le corrigió la pronunciación del nombre.

Algunos espectadores consideraron su respuesta grosera. Asimismo, Andrew Downie, un escritor que ha escrito un libro sobre Sócrates, afirmó que Scott pronunció el nombre correctamente y, por el contrario, calificó lo que hizo Henry de insolencia.

En el vídeo que publicó, Henry dijo que Scott estaba al tanto de la broma y que fingió aceptarla de forma intencionada. Reconoció que a algunos puede que no les parezca graciosa, y luego les pidió que dejaran de tacharlo de irrespetuoso.

Y dijo: "Nunca haría eso", afirmando que no ofendería intencionadamente a Scott ni a Yamal.

Thierry Henry trabaja actualmente como analista de fútbol en la cadena CBS Sports, donde analiza con regularidad la Liga de Campeones de Europa junto a Kate Scott, Jamie Carragher y Micah Richards.

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