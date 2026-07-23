Numerosas similitudes... Mourinho quiere replicar la experiencia de Özil en el Real Madrid

Cuando Arda Güler se incorporó al Real Madrid en el verano de 2023 por 30 millones de euros, muchos vieron en el jugador turco la figura del alemán Mesut Özil, un futbolista que enamoró a la afición madridista pese a jugar allí solo durante tres temporadas.

Pero durante ese corto periodo, fue José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, quien supo aprovechar al máximo sus cualidades futbolísticas, y por esta razón, con la presencia de Arda Güler en el conjunto blanco, el técnico portugués podría tener una nueva versión de Mesut Özil.

Debido a sus orígenes turcos compartidos, las comparaciones han sido constantes, pero también por su estilo de juego, que se basa principalmente en el juego colectivo y en la capacidad de dar el último pase.

Arda Güler ya ha demostrado poseer el pase decisivo, pero eso no le ha permitido asegurarse un puesto fijo en el once del conjunto merengue de forma permanente.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que hay muchas razones para ello, pero una de ellas es sin duda su posición en el centro del campo, donde ha alternado entre el extremo derecho, el centrocampista derecho, el organizador de juego e incluso el organizador de juego desde atrás.

Y hablando de las similitudes, se ha visto a Arda Güler, especialmente al inicio de la temporada pasada, entenderse muy bien con Kylian Mbappé, el goleador del Madrid, tal y como ocurría en su momento entre Özil y Cristiano Ronaldo.

Por esta razón, José Mourinho coloca entre sus prioridades aprovechar esta relación mejorando las virtudes de Güler, quien, aunque ha evolucionado en las últimas temporadas, todavía tiene un largo camino por recorrer para convertirse en una de las estrellas del conjunto blanco.

La eliminación temprana de Turquía del Mundial le permitió a Güler realizar una pretemporada muy completa, y ahora tiene la oportunidad de ganarse un puesto en el plan de Mourinho, y a cambio se le presenta la ocasión al técnico excepcional de replicar de nuevo la experiencia de Özil.



