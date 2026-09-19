Números vergonzosos: Brighton desnuda la defensa del Arsenal

Brighton comenzó con fuerza el duelo ante el Arsenal y se adelantó por dos goles a cero al final de la primera parte, después de encontrar el camino hacia la portería de su invitado con dos disparos lejanos que encendieron el partido que ambos disputan la tarde del sábado, en la quinta jornada de la Premier League.

Con el inicio de la segunda parte, el Arsenal continuó con su flojo rendimiento defensivo, algo que aprovechó Brighton para añadir el tercer gol mediante un cabezazo del español Chema Andrés.

La red Squawka señaló tras el final de la primera parte: «La temporada actual solo ha registrado dos casos en los que un equipo marcó dos o más goles desde fuera del área en un mismo partido de la Premier League, y ambos han sido de Brighton, ante el Arsenal y el Coventry».

Por su parte, CBS Sports indicó que el Arsenal pareció conmocionado tras verse por detrás en el marcador por dos goles en la primera parte, y que ambos tantos llegaron a partir de dos intentos lejanos desde fuera del área, prácticamente de la misma forma.









Pascal Groß, estrella del Brighton, continúa ofreciendo niveles llamativos, pues el jugador alemán de 35 años ha participado en 6 goles en los últimos 5 partidos, después de marcar ante el Chelsea, luego anotar un gol y dar dos asistencias ante el Coventry, marcar ante el Manchester United, antes de batir la portería del Arsenal hoy, según las estadísticas de Eurofoot.

Añadió que el joven delantero Charalampos Kostoulas (19 años) mantuvo su gran momento con el Brighton, después de marcar un gol ante el Arsenal, para llegar a 3 goles en los últimos 3 partidos.