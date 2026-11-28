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Nick Woltemade ha ido mejorando en la Juventus. Aun así, el club más laureado de Italia quiere fichar a otro delantero en enero.

Según informa Gazzetta dello Sport, la Juventus y el Atlético de Madrid podrían cerrar un intercambio. Jonathan David, actualmente cedido a los rojiblancos, ficharía definitivamente por el Atlético y, a cambio, la Juve recibiría al delantero del conjunto madrileño Alexander Sörloth.

Ambos clubes estarían abiertos a la operación. Por un lado, la Juve quiere sacar cuanto antes dinero por David, que apenas convenció en Turín, para mejorar sus cuentas. Por otro, el Atlético busca evitar que Sörloth se marche gratis en verano de 2028, cuando termine su contrato.

Sin embargo, todavía no hay acuerdo sobre las cifras. La Juventus parece contemplar un intercambio directo o uno con una pequeña compensación económica a su favor, dado que David es cinco años más joven que Sorloth y tiene un contrato más largo, hasta 2030. En Madrid, en cambio, pensarían de otra manera y buscarían una fórmula de «David más una suma de dinero».

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¿Qué supondría la llegada de Alexander Sörloth para Nick Woltemade?

Para Woltemade supondría tener otro competidor en la posición de delantero. Tras un comienzo lento, el internacional alemán parece haberse adaptado: al menos, su rendimiento ha mejorado claramente en las últimas semanas .

Woltemade ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias en 17 partidos entre todas las competiciones. Se ha mostrado especialmente eficaz en la Europa League, donde suma cinco participaciones de gol en cinco encuentros: tres tantos y dos asistencias.

Con Luciano Spalletti como entrenador, Woltemade suele alternarse en el ataque de la Juventus con Randal Kolo Muani, ex del Eintracht de Fráncfort. Aparte de ellos, la Juve solo cuenta con otro delantero centro disponible, Jeff Ekhator, de 20 años, ya que el veterano Arkadiusz Milik lleva semanas de baja por lesión.