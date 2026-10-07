El marroquí Jamal Sellami, exseleccionador de Jordania, está cerca de dirigir su primer partido en la Liga Roshn saudí ante el Al Ahli.

El Al Ahli visitará al Al Fateh, este viernes, en el estadio Midan Tamweel Al Ula de Al Ahsa, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

Y 48 horas antes del partido, el diario saudí "Al Riyadiah" confirmó que el club Al Fateh comunicó a su cuerpo técnico saudí, encabezado por el entrenador Khaled Al Atwi, su destitución del cargo, debido a los malos resultados del equipo durante el último periodo.

El diario explicó que el club saudí llegó a un acuerdo con Jamal Sellami para dirigir al equipo hasta el final de la temporada actual, pocos meses después de su salida del banquillo de la selección de Jordania, tras no lograr superar la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

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La directiva del Al Fateh está a la espera de obtener la aprobación del control financiero de la Liga Roshn saudí, con el fin de anunciar de forma oficial que Jamal Sellami asume el cargo de director técnico del primer equipo antes del duelo ante el Al Ahli.

El Al Fateh atraviesa grandes dificultades durante la temporada actual de la Liga Roshn saudí, ya que ocupa el decimoquinto puesto en la tabla de clasificación con 3 puntos, cosechados en 3 empates y 4 derrotas, sin lograr ninguna victoria hasta el momento.

Cabe recordar que Sellami cuenta con una dilatada trayectoria como entrenador, cuyo mayor logro fue dirigir a la selección de Jordania hacia la clasificación directa a la fase final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, por primera vez en su historia.