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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nuevo giro: Rodri, en contacto directo con el Barcelona

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España

Rodri, la estrella del Manchester City, está más cerca que nunca de convertirse en un nuevo jugador del Barcelona. 

El diario "Sport" señaló que las negociaciones avanzan entre el club catalán y el Manchester City, después de que el Barcelona presentara una tercera oferta para fichar al internacional español. 

Pero, mientras ambos clubes continúan acercando posturas, hay otro factor que empuja hacia el cierre del acuerdo, y es el deseo del campeón del mundo de fichar realmente por el Barça.

Según indicó Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, Rodri mantiene un contacto casi diario con varios de sus compañeros de la selección española que pertenecen a las filas del Barcelona, e intercambia con ellos mensajes en los que expresa su deseo de cerrar su traspaso lo antes posible. 

El ganador del Balón de Oro de 2024 mantiene una relación muy especial con ellos, y este vínculo personal fue también uno de los factores que influyeron en su decisión de apostar por el proyecto del Barcelona.

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Y no se trata de una cuestión menor, pues Rodri conoce bien el vestuario del Barcelona, ya que comparte la selección española con buena parte de los jugadores que forman la columna vertebral del equipo, como Eric García, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Juan García, Gavi, Pedri y Fermín López.

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