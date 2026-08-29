El Real Madrid logró cerrar un nuevo fichaje en su línea defensiva durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Real Madrid ha cerrado el fichaje del central Sergio Martínez, de 19 años, procedente del Racing de Santander".

Y añadió el experto en fichajes: "Martínez se incorporará al Real Madrid de inmediato, sin ser cedido al Racing de Santander".





Y continuó: "La operación del traspaso de Sergio Martínez al Real Madrid ascendió a 3 millones de euros, y su contrato con el conjunto blanco se extenderá hasta junio de 2030".

Prosiguió Romano: "El defensa rechazó ofertas de clubes ingleses, alemanes y saudíes para unirse al Real Madrid".

Y concluyó: "José Mourinho participó en la elección del fichaje, y Martínez también entrenará con el primer equipo, ya que en el club se le considera un gran talento".

Cabe recordar que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ya apostó por incorporar a Carlos Espí, de 21 años, este verano, y el jugador goza de un papel destacado con el conjunto blanco este verano.



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