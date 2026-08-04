Nuevo contrato: Al Shawali anuncia un fichaje fuera del mercado de traspasos

El comentarista deportivo tunecino Issam Chaouali anunció la renovación de su contrato con la cadena beIN Sports por cuatro nuevos años, para continuar así su trayectoria con el canal catarí, en un paso que describió como un «desafío renovado» junto a su casa y su público.

Chaouali reveló la noticia a través de su cuenta oficial en Facebook, donde escribió: «Nuevo contrato y desafío renovado, otros cuatro años en mi casa y entre mi público, cuatro años de las competiciones más fuertes. Gracias a la dirección de los canales de medios beIN, y lo que viene será mejor, si Dios quiere».

La publicación de Chaouali recibió una gran acogida por parte del público, ya que sus seguidores elogiaron la decisión de renovar.

Esta renovación significa la continuidad de una de las voces deportivas árabes más célebres en la cobertura de las principales competiciones mundiales, encabezadas por el Mundial, la Liga de Campeones de Europa y las grandes ligas europeas.

Chaouali es considerado uno de los comentaristas deportivos más destacados del mundo árabe durante las dos últimas décadas, después de haber logrado construir una amplia base de seguidores gracias a su estilo distintivo, que combina la pasión, la cultura lingüística y las citas de versos poéticos y referencias literarias, lo que le otorgó un lugar especial entre los aficionados al fútbol.

Chaouali comenzó su carrera mediática en Túnez, antes de pasar a trabajar en la cadena Al Jazeera Sports, que más tarde se transformó en beIN Sports, donde se convirtió en uno de los rostros más destacados asociados al comentario de los grandes partidos y de las finales continentales y mundiales.

A lo largo de su carrera, Chaouali comentó decenas de partidos históricos en el Mundial, la Eurocopa, la Liga de Campeones de Europa y la Copa Africana de Naciones, además de un gran número de enfrentamientos clásicos en las ligas europeas, lo que consolidó su posición como uno de los comentaristas más influyentes y populares de la región.

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