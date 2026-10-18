Nuevo caso Lang: interrumpe el calentamiento en Venecia

Nuevo caso Noa Lang. Según ha revelado DAZN, el neerlandés no se habría tomado bien no haber entrado en el campo en Venecia y la decisión de Allegri de dar entrada en su lugar a Alisson Santos. Esa decisión habría llevado al exjugador del Galatasaray a interrumpir el calentamiento, tras lo cual Anguissa le llamó la atención.

Queda por ver qué consecuencias tendrá para Lang, reincidente después de haber sido excluido de la convocatoria para el Arsenal a principios de septiembre por un comportamiento inapropiado hacia Antonio Vergara. Una señal más de que el vestuario del Napoli está en ebullición.