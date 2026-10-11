Nuevo ataque a Vinicius: su actitud es "estúpida" y no conoce las reglas del juego

Vinicius Junior fue la gran figura del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, sobre todo durante las horas que siguieron al encuentro.

La expulsión de Vinicius obligó al Madrid a terminar el partido con diez jugadores y provocó además la anulación del gol que él mismo había marcado, lo que influyó en los últimos minutos del choque y estuvo a punto de poner en riesgo la victoria del conjunto blanco.

Numerosos periodistas se refirieron a este episodio, especialmente porque se trató de un error cometido por Vinicius en el que no debería haber caído.

El astro brasileño tiene experiencia suficiente para evitar este tipo de fallos que perjudican al equipo. Así lo aseguró el periodista Rubén Cañizares al hablar de la acción que se vivió en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal.

La web Defensa Central publicó las declaraciones de Cañizares, realizadas en el programa "Tiempo de Juego", que emite la cadena COPE.

Rubén Cañizares dijo: "Vinicius no se sabe el reglamento, ha estropeado una gran jugada que terminó en gol".

Y añadió: "Su actitud es una tontería. Tiene que ser más inteligente, porque el partido se habría quedado solucionado en esa acción".

Se puede discutir si un tirón de pelo leve, y sin que llegue a desequilibrar al rival, es suficiente para expulsar a un jugador.

Pero, según el reglamento, esa acción merece la tarjeta roja, y después queda que los árbitros apliquen la norma de forma correcta y justa. Vinicius debería haberlo sabido para que esta situación no se repita.

El asunto cobra especial relevancia porque el periodista Cañizares subrayó que "Vinicius es más rápido que Salibа y le ganaba en la colocación".

Por eso, no hay ninguna justificación para arruinar una gran jugada que acabó en gol por una acción de la que se podía prescindir por completo. El gol no subió al marcador y el Real Madrid se vio obligado a sufrir durante los últimos minutos del partido.