El Al-Hilal saudí continúa estudiando sus opciones para reforzar la portería antes del arranque de la nueva temporada, después de haber cerrado el fichaje del guardameta internacional saudí Mohammed Al-Owais durante los últimos días.

Estos movimientos aumentan la incertidumbre sobre el futuro del internacional marroquí Yassine Bounou, sobre quien han circulado informaciones acerca de una posible salida.

El portal polaco Meczyki reveló que el Al-Hilal ha entrado en conversaciones con el guardameta internacional polaco Marcin Bulka, jugador del NEOM, con vistas a incorporarlo durante el mercado de fichajes de verano.

Explicó que Bulka se incorporó al NEOM el pasado verano con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, percibiendo un salario anual cercano a los 10 millones de euros, pero que poco después de su llegada sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante la mayor parte de la temporada, antes de regresar y disputar los últimos seis partidos.

Añadió que las negociaciones con el Al-Hilal se producen en medio de la inminente salida de Yassine Bounou, pese a que el club había fichado este verano al guardameta internacional saudí Mohammed Al-Owais, quien participó con su selección en el Mundial de 2026.

Por su parte, el portal Foot Mercato señaló: "Según nuestras informaciones, Marcin Bulka está muy cerca del Al-Hilal. Las conversaciones se han acelerado notablemente en las últimas horas y ahora parece que el guardameta internacional polaco está muy próximo a incorporarse al club saudí".

Y continuó: "Las distintas partes avanzan en la dirección correcta y parece que alcanzar un acuerdo es más probable si se resuelven los últimos detalles en los próximos días".

Y prosiguió: "A sus 26 años, el guardameta formado en la academia del Chelsea podría prepararse para afrontar un nuevo reto tras su exitoso paso por el Niza, donde se consolidó como uno de los porteros más destacados de la Ligue 1".

La Liga Profesional Saudí está previsto que arranque el 13 de agosto, mientras que el mercado de fichajes de verano se mantiene abierto hasta el 6 de septiembre.

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