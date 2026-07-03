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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nueva misión para Messi: Argentina anuncia su alineación para enfrentar a Cabo Verde

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Scaloni prepara su arsenal

Argentina ya prepara su ataque para enfrentar a Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. El objetivo es avanzar a octavos y defender el título.

El seleccionador Lionel Scaloni confía en un once que mezcla experiencia y juventud, liderado por Lionel Messi y Emiliano Martínez, ante una selección africana que busca la sorpresa.

La alineación de Argentina es: 

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampo: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

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Delanteros: Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Por su parte, la alineación de la selección de Cabo Verde fue la siguiente: 

Portero: Fozinha.

Defensa: Dini Borges, Pico López, Sidney López Cabral, Stephen Moreira.

Mediocampo: Kevin Peña, Giovanni Cabral, Deroy Duarte, Larus Duarte y Nuno da Costa.

Delantero: Ryan Méndez.

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