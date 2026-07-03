Nueva misión para Messi: Argentina anuncia su alineación para enfrentar a Cabo Verde

Argentina ya prepara su ataque para enfrentar a Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. El objetivo es avanzar a octavos y defender el título.
El seleccionador Lionel Scaloni confía en un once que mezcla experiencia y juventud, liderado por Lionel Messi y Emiliano Martínez, ante una selección africana que busca la sorpresa.
La alineación de Argentina es:
Portero: Emiliano Martínez.
Defensa: Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina y Nahuel Molina.
Mediocampo: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Delanteros: Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.
Por su parte, la alineación de la selección de Cabo Verde fue la siguiente:
Portero: Fozinha.
Defensa: Dini Borges, Pico López, Sidney López Cabral, Stephen Moreira.
Mediocampo: Kevin Peña, Giovanni Cabral, Deroy Duarte, Larus Duarte y Nuno da Costa.
Delantero: Ryan Méndez.