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El Liverpool estudia quedarse con el defensa uruguayo Ronald Araujo, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente temporada, satisfecho con el nivel que está ofreciendo en el conjunto inglés. Sin embargo, no quiere ejecutar la opción de compra pactada con el club catalán por 55 millones de euros sin intentar antes rebajar su importe.

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Los dirigentes del Liverpool planean abrir una nueva negociación con el Barcelona al término de la temporada, con el objetivo de alcanzar un acuerdo económico por debajo de la cantidad fijada de antemano, ya que consideran que los 55 millones de euros son una cifra demasiado elevada y no encaja con su idea de la operación.

El diario catalán «Sport» recoge, citando al periodista David Lynch a través de Anfield Index, que la directiva del Liverpool prefiere esperar al final de la temporada antes de sentarse a negociar con el Barcelona, confiada en que podrá rebajar considerablemente el traspaso.

El club inglés pretende aprovechar la situación contractual del jugador y su elevado salario para presionar al Barcelona durante la negociación, lo que coloca al club catalán ante dos opciones: aceptar una oferta inferior a lo pactado o recuperar a un defensa que ha empezado a reencontrar su mejor nivel y a demostrar sus cualidades en la Premier League.

Los cálculos del Liverpool no se limitan al aspecto económico, ya que el club inglés podría encontrar una ayuda inesperada en el propio futbolista, dado que Araujo se siente cada vez más cómodo en el equipo y desea continuar su experiencia en el club.

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Según publicó «Sport» en una información anterior, el defensa uruguayo es consciente de lo difícil que le resultaría tener una oportunidad real en el Barcelona a las órdenes de Hansi Flick, lo que podría llevarle a contribuir al acercamiento de posturas entre ambos clubes, sin abrirse a las demás opciones que tiene sobre la mesa.

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La firme voluntad de Araujo de quedarse en Anfield supone una baza de presión adicional a favor del Liverpool , sobre todo si el jugador manifiesta claramente su deseo de seguir en el equipo, algo que podría complicarle al Barcelona la tarea de obtener los 55 millones de euros fijados en el acuerdo de cesión.

La paradoja es que el Liverpool busca rebajar el precio de un jugador que está firmando números destacados en la Premier League, después de que Araujo haya demostrado su solvencia en el juego aéreo hasta situarse entre los defensas más destacados en este aspecto de las grandes ligas europeas.

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Según las estadísticas de FotMob, el defensa uruguayo promedia 4,2 duelos aéreos ganados por cada 90 minutos en la Premier League, una cifra que lo sitúa entre los mejores jugadores de su posición en las cinco grandes ligas europeas.

Además, los datos de Opta reflejan la superioridad de Araujo en este apartado en sus primeros partidos con el Liverpool, en los que ganó 27 de los 38 duelos aéreos que disputó, con un porcentaje de acierto del 71,1 %. Dentro del equipo inglés, solo Virgil van Dijk lo ha superado.

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Araujo, de 27 años, ha recuperado buena parte de su brillo y se ha convertido en una pieza importante para el entrenador Andoni Iraola, pese a jugar principalmente como lateral derecho en lugar de central, ya que ha aportado al equipo un plus gracias a su solidez defensiva y a su capacidad para imponerse en el juego aéreo.

Mientras el Liverpool apuesta por aprovechar las cualidades del defensa uruguayo, al mismo tiempo pretende utilizar la negociación para hacerse con sus servicios por una cantidad menor. El Barcelona, por su parte, se encuentra ante una situación complicada, después de haber fijado el precio de venta en 55 millones de euros, mientras el club inglés quiere pagar menos por un jugador cuya cotización sube con cada aparición en los campos ingleses.