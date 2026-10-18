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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Nueva escalada de Real Madrid TV: "Negreira no está aquí, pero Tebas sí"

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
España

La guerra está encendida entre ambas partes

La televisión del Real Madrid intensificó sus críticas a Javier Tebas, presidente de LaLiga, antes del enfrentamiento ante el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, poniendo en duda su influencia dentro del entramado futbolístico español y planteando interrogantes sobre su relación con las designaciones arbitrales y la gestión de la competición doméstica, en un nuevo ataque del canal oficial del club contra los responsables del fútbol español.

El programa "Hoy jugamos" abrió su cobertura con comentarios irónicos dirigidos a Tebas, a raíz de hechos anteriores, ya que el presentador del programa dijo: "Hasta ahora, Javier Tebas todavía no ha dimitido por lo que ocurrió el otro día", antes de añadir que la no dimisión del presidente de LaLiga, que ocupa también el cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, era algo previsible.

Por su parte, el comentarista Miguel Ángel elevó el tono de las críticas, al considerar que la concentración de influencia en manos de Tebas representa un peligro para el fútbol español, y dijo que el presidente de LaLiga ocupa dos cargos, añadiendo que Tebas, según su punto de vista, es quien tiene la influencia real dentro de la Federación en asuntos relacionados con las ofertas y con lo que sucede en la institución.

Negreira, en el centro del ataque de la televisión del Real Madrid

El programa vinculó sus críticas a Tebas con el caso Negreira, que generó una amplia polémica en el fútbol español, apoyándose en declaraciones anteriores del portugués José Mourinho, extécnico del Real Madrid, para dirigir críticas a la situación actual.

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El comentarista dijo: "Mourinho preguntaba en conferencias de prensa anteriores: "Negreira no está ahí, pero Tebas está en LaLiga y Tebas está en la Federación".

A partir de este planteamiento, el presentador del programa planteó interrogantes sobre la posible existencia de un vínculo entre la influencia de Tebas y las designaciones arbitrales, preguntándose si eso podría influir en la dirección de los partidos que disputan el Real Madrid y el Barcelona.

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