José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que los errores cometidos por los jugadores del Inter ante el conjunto blanco fueron consecuencia de la presión ejercida por los futbolistas del equipo madridista, subrayando que la suerte no es un simple golpe aleatorio, sino que aparece cuando estás preparado para aprovechar la ocasión en el momento adecuado del partido.

Según el diario español "As", el fútbol no funciona conforme a los cálculos matemáticos, ya que no hay nada que garantice que la suma de determinados factores conduzca siempre al mismo resultado.

En ocasiones, el asunto depende de la suerte, y hay quien considera que se trata de un mero acontecimiento o de una serie de sucesos aleatorios ajenos al control humano, que pueden resultar favorables o negativos.

Pero en este deporte no siempre es así, ya que no se trata de un simple golpe de suerte, sino de un momento en el que la preparación se encuentra con la oportunidad en el instante adecuado del partido, algo que quedó de manifiesto durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Inter el pasado martes.

En el minuto 23, con el Real Madrid por delante en el marcador pese al dominio del Inter en el partido, se produjo un error de Josep Martínez que devolvió a la memoria lo que empezaba a convertirse en algo habitual para el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa: un error del guardameta del equipo rival que acaba en gol.

El desconcierto del portero del Inter con el balón, al intentar regatear a Valverde, provocó que el centrocampista uruguayo tocara la pelota con la punta de la bota antes de que entrara en la portería, anunciando el segundo tanto del Real Madrid.

Antes de ese gol llegó el primero, que se produjo después de que una presión efectiva de Mbappé desembocara en un error de Bisseck, que el delantero francés aprovechó para marcar el primer tanto del partido.

Mourinho prefiere atribuir los errores de los rivales al trabajo que realizan sus jugadores, y afirmó: "Los jugadores hicieron un trabajo magnífico y ganaron en circunstancias difíciles. Quiero dar el mérito a los jugadores de mi equipo, porque la presión se entrena, al igual que los estímulos que hay que activar mientras se ejerce la presión también se entrenan. No queremos solo las críticas, porque hicimos algunas cosas bien".

El efecto de la presión

Lo ocurrido ante el Inter en el estadio Santiago Bernabéu no fue algo nuevo para Mourinho, ya que el técnico portugués, durante su primera etapa en el banquillo del Real Madrid, ya había experimentado lo que significa tener a la suerte de su lado en las mayores competiciones de clubes de Europa.

En la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2010-2011 ante el Tottenham, Cristiano Ronaldo lanzó un potente disparo desde larga distancia, casi desde el centro del campo, pero Heurelho Gomes, portero del Tottenham, calculó mal la trayectoria del balón, que se le escapó de las manos antes de alojarse en su portería.

En la fase de grupos de la edición siguiente, un intento de Mesut Özil de despejar el balón o de cortar un pase raso a lo ancho del campo terminó con Hugo Lloris, guardameta del Olympique de Lyon, marcando un gol en propia puerta.

Desde la temporada 2007-2008, el Real Madrid se ha beneficiado en la Liga de Campeones de Europa de 30 errores cometidos por porteros que acabaron en gol.

No todos esos errores fueron consecuencia de la presión, pero incluyeron algunos de los casos más relevantes, como el gol de Karim Benzema en la final de la Liga de Campeones de Europa de 2018 ante el Liverpool y su portero Karius.

Mourinho sabe que trabajar este aspecto del juego es fundamental, y por eso lo enfatiza con sus jugadores, quienes comprendieron ante el Inter que la suerte también se puede entrenar.



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