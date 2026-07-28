El director deportivo del Besiktas, Önder Özen, reiteró primero las críticas al agente de Salah, que recientemente también había expresado el presidente Serdal Adali. Según eso, el representante del atacante habría disparado de forma drástica y a última hora sus exigencias de comisión en las negociaciones para una firma en el Bósforo.

«Puedo imaginar que un deportista respetado como Salah no sabía nada de esto, pero nuestro club sigue una política determinada de la que no nos apartamos», dejó claro ahora Özen en HT Spor. Las comisiones para las agencias de jugadores están reguladas por ley y hacer caso omiso de ello equivaldría a un «acto ilegal», subrayó Özen. «Cuando se trata del Besiktas, es nuestro deber no meternos en una situación así».

Por el momento, por tanto, ya no se está negociando con Salah, aunque un traspaso del jugador de 34 años al Besiktas todavía no se ha caído por completo. «La oferta está sobre la mesa. Si llega una respuesta a esa oferta, se podrá evaluar, pero no habrá ninguna más», dijo Özen. «Han mencionado que también están hablando con otros clubes, quizá logren un resultado allí. Nuestra última oferta a Salah marca el punto final».

¿Será Mohamed Salah la próxima pieza del puzle de la ofensiva de fichajes del Besiktas?

Salah dejó el Liverpool al término de la temporada recién finalizada después de nueve años. Aunque su contrato debía durar en realidad hasta 2027, ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindirlo, por lo que el egipcio está ahora disponible a coste cero. Además de clubes de Arabia Saudí y de Estados Unidos, entre otros también el rival ciudadano del Besiktas, el Fenerbahce, estaría pujando por Salah.





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Para el Besiktas, el ex del Liverpool sería mientras tanto la siguiente pieza de una notable ofensiva de fichajes. Con Alexander Nübel, que llegó procedente del Bayern de Múnich por algo más de seis millones de euros, se ha asegurado un nuevo portero de primer nivel. Con Leandro Trossard (fichado del Arsenal por 18 millones de euros), Salah podría formar teóricamente en el futuro una temida dupla por las bandas; además, el Besiktas incorporó con Salih Özcan (a coste cero desde el Borussia Dortmund) a un hombre de renombre para el puesto de seis. Tampoco debería dejar de mencionarse la opción de compra de 30 millones de euros ejecutada por Orkun Kökcü, que ya había llegado cedido la pasada temporada desde el Benfica.

Además, el Besiktas instaló a Vincenzo Italiano como nuevo entrenador, que recientemente trabajó con mucho éxito en el Bolonia. La hoja de ruta está clara: cinco años después del hasta ahora último título de liga turco en 2021, el Besiktas quiere volver a plantar más cara al rival ciudadano Fenerbahce y, sobre todo, al campeón en serie Galatasaray. En las cinco temporadas anteriores, un tercer puesto en 2023 fue lo máximo a lo que pudo aspirar, mientras que la pasada temporada de la Süper Lig el Besiktas la cerró como cuarto.