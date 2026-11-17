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El defensa del Bayern de Múnich Jonathan Tah ha elogiado la enérgica presión tras pérdida y la mentalidad positiva de la plantilla tras la victoria por 5-0 ante Países Bajos. Tah subrayó que el equipo está plenamente centrado en construir su futuro.

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Una sólida base defensiva en Berlín

El central del Bayern de Múnich lideró con autoridad la zaga alemana en la contundente victoria por 5-0 de Alemania ante Países Bajos en el Olympiastadion. Con el apoyo de una presión incansable en el centro del campo, Tah contribuyó a neutralizar el ataque neerlandés y a dejar la portería a cero.

Buen ambiente y bromas tras el partido

En declaraciones a la prensa después del encuentro, Tah contó que en el vestuario reinaban el optimismo y una merecida sensación de satisfacción tras una campaña muy disputada.

«Como es lógico, el ambiente era bueno y muy positivo», dijo Tah sobre el vestuario. Añadió con una sonrisa que el seleccionador ya había bromeado sobre sus planes para el descanso.

«El seleccionador estaba bastante eufórico. Bromeó: “Ahora tengo cinco meses libres y vosotros tenéis por delante vuestros próximos compromisos con vuestros clubes”. Pero, bromas aparte, el ambiente era muy positivo. Estábamos encantados de haber podido jugar el partido de esta manera. No fue fácil. No dio la sensación de ser un partido fácil desde el principio».

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La mirada puesta en el futuro y elogios a los jóvenes

Al reflexionar sobre la trayectoria del equipo desde el Mundial, Tah recalcó la importancia de crear nuevos momentos positivos en lugar de quedarse anclado en las decepciones del pasado.

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«Sigues pasando por valles, cimas y momentos difíciles. Sin duda, el Mundial fue un punto bajo. Pero después la vida sigue igualmente. Hay que intentar volver a crear momentos positivos para uno mismo y conseguirlo. Hoy hemos dado un paso enorme en la dirección correcta», reflexionó Tah.

También se deshizo en elogios hacia los miembros más jóvenes de la plantilla: «Los jóvenes hicieron un trabajo extraordinario. Brajan [Gruda], Derry [Scherhant]... No es fácil. Creo que Brajan jugó su segundo partido. Un trabajo excelente, una mentalidad excelente. Basta con ver la calidad que tienen cuando les das entrada».

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La clave de la actuación

Para cerrar su análisis, Tah señaló que la ejecución táctica del equipo, en concreto su rápida recuperación del balón, fue el factor decisivo que impidió a Países Bajos ganar impulso.

«Cuando recuperamos el balón rápidamente después de perderlo, evitamos vernos en demasiadas situaciones de transición en las que permitimos que el rival se haga fuerte», explicó Tah.

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«Hoy también lo hicimos de manera extraordinaria. La presión tras pérdida fue excelente. Eso nos ayuda muchísimo como equipo».