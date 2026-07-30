«Nos ocuparemos de ello»: Max Eberl se plantea en el Bayern de Múnich la venta de un defensa

"Si Hiroki Ito llegara a plantearse un cambio porque él mismo nota que la situación se complica, entonces nos ocuparemos de ello", dijo Eberl en una ronda con los medios el miércoles.

El japonés, de 27 años, puede desempeñarse con flexibilidad en la defensa, pero en sus dos posiciones predilectas tiene una gran competencia. En el lateral izquierdo, Alphonso Davies (según Eberl, no está en venta pese a los rumores en sentido contrario) y el nuevo fichaje Nathaniel Brown se disputan los minutos. En la defensa central, Dayot Upamecano y Jonathan Tah están considerados fijos, mientras que la primera alternativa es Min-Jae Kim.

Ito llegó en 2024 procedente del VfB Stuttgart por 23,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. En sus dos primeros años en el Bayern, los recurrentes problemas de lesiones frenaron su progresión. Además de Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza también deben abandonar el club cuanto antes.

FC Bayern de Múnich: el calendario del verano tras el Mundial 2026