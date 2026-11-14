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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Noruega-Gales 0-0 EN DIRECTO

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Sigue EN DIRECTO el Noruega-Gales, penúltimo partido de ambos equipos en el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League.

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Noruega-Gales abre la 5.ª jornada del grupo 4 de la Liga A de la Nations League 2026/2027, con inicio a las 18:00 en el Ullevaal Stadion de Oslo. Tanto para Haaland y compañía como para los hombres de Craig Bellamy, el partido ya es decisivo si quieren mantener viva la esperanza de alcanzar a Dinamarca, segunda, y de acceder a la fase final del torneo como mejor segundo, por detrás de Portugal, ya clasificado.

NORUEGA-GALES: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

Noruega-Gales 0-0

Goleadores: -

NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Seleccionador: Stale Solbakken.

GALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Seleccionador: Craig Bellamy.

Árbitro: Derevinskyi (UKR)
Amonestados: -
Expulsados: -

NORUEGA-GALES: GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

0' Inicio del partido en el Ullevaal Stadion de Oslo a las 18:00

AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO


GRUPO 4 DE LA LIGA A: CLASIFICACIÓN PREVIA AL PARTIDO
Portugal 12
Dinamarca 6
Gales 3
Noruega 3

Escrito porEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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