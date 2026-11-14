Noruega-Gales 0-0 EN DIRECTO

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Sigue EN DIRECTO el Noruega-Gales, penúltimo partido de ambos equipos en el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League.

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Noruega-Gales abre la 5.ª jornada del grupo 4 de la Liga A de la Nations League 2026/2027, con inicio a las 18:00 en el Ullevaal Stadion de Oslo. Tanto para Haaland y compañía como para los hombres de Craig Bellamy, el partido ya es decisivo si quieren mantener viva la esperanza de alcanzar a Dinamarca, segunda, y de acceder a la fase final del torneo como mejor segundo, por detrás de Portugal, ya clasificado.

NORUEGA-GALES: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Noruega-Gales 0-0



Goleadores: -



NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Seleccionador: Stale Solbakken.



GALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Seleccionador: Craig Bellamy.



Árbitro: Derevinskyi (UKR)

Amonestados: -

Expulsados: -

NORUEGA-GALES: GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' Inicio del partido en el Ullevaal Stadion de Oslo a las 18:00



AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO



GRUPO 4 DE LA LIGA A: CLASIFICACIÓN PREVIA AL PARTIDO

Portugal 12

Dinamarca 6

Gales 3

Noruega 3