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FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP
Karim Malim
Traducido por

Noche excepcional del cuarteto francés ante Bélgica

Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A
M. Maignan
L. Da Cunha
A. Diouf
J. Jacquet
Bélgica
Francia

Los cincuenta y los primeros inicios

En una noche cargada de más de un acontecimiento destacado, Mike Maignan, guardameta de la selección de Francia, ingresó en el club de los cincuenta tras disputar su partido internacional número 50 con la camiseta de Les Bleus ante Bélgica, la noche del lunes, en el estadio Rey Balduino, en el marco de la primera jornada del Grupo 1 de la Liga de Naciones de Europa.

Maignan se convirtió en el cuarto portero en la historia de la selección de Francia en alcanzar los 50 partidos internacionales, sumándose a una lista que incluye a tres de los porteros más destacados de Les Bleus: Hugo Lloris, con 145 partidos; Fabien Barthez, con 87 partidos, y Joël Bats, que disputó 50 encuentros internacionales.

En ese mismo partido, la selección francesa vivió otro acontecimiento, después de que Jérémy Jacquet, Rayan Cherki y Lucas Da Cunha registraran su primera participación internacional con Les Bleus.

Según la red francesa "Stats Foot", el debut de tres jugadores por primera vez con la selección en un mismo partido no ocurría desde el 22 de septiembre de 2022, cuando Benoît Badiashile, Youssouf Fofana y Randal Kolo Muani participaron por primera vez con la selección francesa ante Austria.




Grp. 1

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FranciaFranciaFRA
220020+26
W
W
2
BelgiumBelgiumBEL
210121+13
L
W
3
ItaliaItaliaITA
210143+13
W
L
4
TurquíaTurquíaTUR
200215-40
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso


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