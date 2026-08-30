El Napoli encajó este domingo su primera derrota liguera de la temporada. Los Partenopei cayeron por 1-2 en su Stadio Diego Armando Maradona ante el Como. El exdelantero del FC Utrecht Anastasios Douvikas fue el héroe del partido al marcar el gol de la victoria todavía en la primera parte. El Como suma cuatro puntos tras dos partidos, mientras que el Napoli tiene tres.

Aunque la primera ocasión seria fue para Mathías Olivera, poco después el Como se adelantó merecidamente. Assane Diao superó a Olivera y la dejó atrás para Martin Baturina, que definió con clase tras girarse: 0-1.

Apenas un minuto después, el titular Noa Lang, que dejó una impresión muy activa, pudo haber firmado el empate. El extremo izquierdo recibió un centro perfecto de Matteo Politano y cabeceó ligeramente por encima del larguero, en el segundo palo y muy cerca de la portería.

A la media hora, el Napoli encontró por fin el empate. Politano filtró un balón tenso para Rasmus Højlund, que controló dejándola pasar por debajo del pie y sacó un tremendo zurdazo a la escuadra lejana: 1-1.

Lang y sus compañeros no pudieron disfrutar mucho del empate. El Como apenas necesitó cinco minutos para volver a ponerse por delante. Un error de André-Frank Zambo Anguissa y Amir Rrahmani permitió a Douvikas marcar a placer: 1-2.

Tras el descanso, el Napoli generó pocas ocasiones claras para empatar. La más grande quizá fue para Olivera, que disparó por encima del larguero tras una gran jugada previa de Lang. El ex de la Eredivisie fue sustituido en el minuto 56.

Ya en el descuento, Stanislav Lobotka creyó rescatar un punto al empalmar con fuerza un balón suelto. Sin embargo, Lorenzo Lucca, ex del Ajax, estaba en fuera de juego en la jugada previa, por lo que el 1-2 ya no se movió.